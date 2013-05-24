فورد موتور للسيارات ترحل عن أستراليا بعد 90 عاما

قالت شركة فورد موتور الأمريكية للسيارات، فى بيان لها، إنها ستوقف إنتاج السيارات فى أستراليا فى غضون عامين، نظرا لارتفاع التكلفة وتدنى حجم المبيعات، وسيشهد إغلاق مصانع فى ميلبورن وجيلونج تسريح 1200 عامل بحلول نوفمبر عام 2016.

وقال رئيس شركة "فورد أستراليا"، بوب جرازيانو، إن "تكاليفنا بلغت ضعف التكلفة فى أوروبا وحوالى أربعة أمثال تكلفة فورد فى آسيا، حالة النشاط ببساطة لم تظهر أنها جيدة ما قادنا إلى نتيجة بعدم وجود إمكانية لفورد فى استمرار التصنيع فى أستراليا على المدى الطويل"، وتوقع الرئيس السابق لشركة فورد العالمية، جاك ناصر، فى وقت سابق من هذا العام، بأن إغلاق واحد من مصانع إنتاج السيارات الرئيسية الثلاثة فى أستراليا، سيؤدى إلى زوال القطاع ككل وفقاً لوكالة سيدنى.

يذكر أن شركة ميتسوبيشى موتور كورب اليابانية للسيارات، قد رحلت عن أستراليا فى عام 2008، مما ترك القطاع لشركة فورد إلى جانب شركة تويوتا موتور كورب وشركة جنرال موتورز هولدين التابعة للعملاق الأمريكى جنرال موتورز.