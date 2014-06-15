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بالصور.. التيار الشعبي بالاسماعيلية ينظم وقفة ضد «التحرش»

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بالصور.. التيار الشعبي بالاسماعيلية ينظم وقفة ضد «التحرش» بالصور.. التيار الشعبي بالاسماعيلية ينظم وقفة ضد «التحرش»

نظم التيار الشعبي بالاسماعيلية بالتعاون مع حملة “كلنا ضد التحرش” وقفة تضامنية ضد التحرش بميدان الممر المقر الدائم لمظاهرات الثورة بمدينة الاسماعيلية.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات مناهضة لظاهرة التحرش ومطالبة بحماية المرأة وتغليظ العقوبة علي المتحرشين، وقاد الوقفة شريف كمال منسق التيار الشعب ومروة احمد المتحدث الاعلامي باسم التيار ومحمد الفحام منسق حملة “كلنا ضد التحرش”
> وعدد من شباب القوى السياسية والشبابية والأحزاب.

وشهدت الوقفة انقطاع التيار الكهربائي قبل أن تبدأ ورغم ذلك أصر المشاركون على استكمالها.

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