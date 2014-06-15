بالفيديو والصور.. لليوم الثاني حملات بأسوان لإزالة الإشغالات والتعديات‎

واصلت محافظة أسوان جهودها اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والقرى والمناطق السكنية حيث تم إزالة 5 أكشاك و 4 مفروشات إشغال طريق، و 40 بروز تعدي على حرم الطريق والأرصفة، صرح بذلك المهندس صابر سند رئيس مدينة ومركز أسوان.

و أشار “سند”، إلى أن الحملة شارك فيها 200 من التشكيلات الشرطية المختلفة بقيادة اللواء عبد الباسط دنقل نائب مدير أمن أسوان، كما شارك في نفس الحملة رؤساء الأحياء والعاملين فيها، بجانب فرق الصيانة ومشروع النظافة التابعين لمجلس مدينة أسوان، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ خطة الإزالات، كما أن هذه الحملات يتم دعمها بمعدات وسيارات النقل والكهرباء والنظافة لرفع كافة الإشغالات والمخلفات وقطع التوصيلات الكهربائية والمرافق المخالفة.

وأكد صابر سند على مواصلة هذه الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسوان مصطفي يسري حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمختلف الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وداخل المناطق السكنية لإعادة هيبة الدولة والشكل الجمالي للمدينة السياحية .