أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو والصور.. لليوم الثاني حملات بأسوان لإزالة الإشغالات والتعديات‎

Google+ Print
بالفيديو والصور.. لليوم الثاني حملات بأسوان لإزالة الإشغالات والتعديات‎ بالفيديو والصور.. لليوم الثاني حملات بأسوان لإزالة الإشغالات والتعديات‎

واصلت محافظة أسوان جهودها اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والقرى والمناطق السكنية حيث تم إزالة 5 أكشاك و 4 مفروشات إشغال طريق، و 40 بروز تعدي على حرم الطريق والأرصفة، صرح بذلك المهندس صابر سند رئيس مدينة ومركز أسوان.

و أشار “سند”، إلى أن الحملة شارك فيها 200 من التشكيلات الشرطية المختلفة بقيادة اللواء عبد الباسط دنقل نائب مدير أمن أسوان، كما شارك في نفس الحملة رؤساء الأحياء والعاملين فيها، بجانب فرق الصيانة ومشروع النظافة التابعين لمجلس مدينة أسوان، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ خطة الإزالات، كما أن هذه الحملات يتم دعمها بمعدات وسيارات النقل والكهرباء والنظافة لرفع كافة الإشغالات والمخلفات وقطع التوصيلات الكهربائية والمرافق المخالفة.

وأكد صابر سند على مواصلة هذه الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسوان مصطفي يسري حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمختلف الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وداخل المناطق السكنية لإعادة هيبة الدولة والشكل الجمالي للمدينة السياحية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!