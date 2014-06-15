مسؤول إيراني: دعم واشنطن للتكفيريين هو السبب الرئيسي لانتشار الإرهاب في المنطقة

أدان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي ما أسماه “الدعم الأمريكي للجماعات التكفيرية” ، وقال إن الدعم التسليحي الأمريكي لهذه الجماعات هو السبب وراء انتشار الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بروجردي قوله ـ لدي استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الإيرانية فيلالي غويني في طهران اليوم ـ ” أن هناك روابط وعلاقات صداقة تاريخية وعريقة بين إيران والجزائر، وهناك أيضًا قواسم مشتركة دينية وثقافية بين البلدين وكذلك قدرات وطاقات اقتصادية وتجارية وهو ما يوفر الأرضية المناسبة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”.

وأشار إلى أن مجلس الشوري الإسلامي يدعم بدوره تطوير العلاقات بين إيران والجزائر.

وفي حديثه عن التطورات في المنطقة وخاصة العراق وسوريا قال بروجردي ان دعم الولايات المتحدة للجماعات التكفيرية وإرسال السلاح إليها وتأهيلها عسكريًا هو السبب الرئيسي وراء انتشار الإرهاب والجرائم اللاإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة اليوم للتناغم والتضامن الفكري بين العلماء وكبار الشخصيات أكثر من أي وقت مضي من أجل الحد من التدخلات الأمريكية في المنطقة.

وأشار إلي المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 قائلا أن طهران تؤكد علي حقها في الحفاظ علي منجزاتها العلمية واستخدام الطاقة النووية السلمية ولن ترضخ للأطماع الغربية.

من جهته ، أشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران والجزائر فيلالي غويني إلي استعداد البرلمان والحكومة في الجزائر لتعزيز العلاقات مع إيران وقال أن “تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من اولويات البرلمان الجزائري وان زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية مع إيران تصب في هذا السياق”.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والمفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 قال أن “الاستخدام السلمي للطاقة النووية يعتبر حقا لجميع بلدان العالم وان الجزائر تدعم حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاستفادة السلمية للطاقة النووية”.

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