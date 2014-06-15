أثار الحكيم لرامز جلال: «لما تعمل برامج تافهة زيك تجيب نجوم هايفين زيك‎»

استنكرت الفنانة آثار الحكيم، ما قام به رامز جلال فى برنامجه الجديد “رامز سبع البحر”، وقالت إن سنها وتاريخها ومكانتها لا يسمحوا لها الاشتراك فى برامج مقالب، وأضافت خلال لقائها مع الاعلامية رانيا بدوى فى برنامجها “فى الميدان” على قناة التحرير انها لن تترك حقها وستطلب تعويض كبير لا من أجل المال ولكن من أجل الدفاع عن تاريخها وكرامتها ومن أجل تغريم البرنامج لأن “الفلوس بتفرق معاهم” على حد قولها.

ووجهت آثار الحكيم رسالة لرامز جلال قائلة له “لما تحب تعمل برامج هايفة تبقى تجيب نجوم هايفة زيك” على حد تعبيرها، وأضافت أثار الحكيم أن نقابة المهن التمثيلية تضامنت معها وقيادات النقابة استنكروا ما فعله رامز جلال معها.

وحول مشاركة عدد من النجوم فى البرنامج وتقبلهم لإذاعة حلقاتهم قالت إنها لن تسمح بإذاعة الحلقة الخاصة بها مهما كانت الأسباب وأن من وافقوا على إذاعة حلقاتهم لهم مطلق الحرية فى ذلك.

وحكت الحكيم، تفاصيل المقلب قائلة إنها تلقت اتصال من معدة برنامج من أجل الاشتراك في برنامج عن المونديال لحساب قناة أون تى فى وتقدمه مذيعة عربية وأخرى برازيلية وتم تصوير البرنامج فعلاً على يخت كبير فى البحر وأثناء العودة بلنش صغير حدث عطل فيه ثم قفز الغطاس سائق اللنش في البحر من أجل الذهاب لليخت لإصلاح العطل ثم بدأت المياه فى الظهور فى اللنش وسقطت المذيعة البرازيلية ثم ظهرت أثار دماء وأشلاء أدمية على المياة وظهر على سطح المياة مجموعة من أسماك القرش وما أنقذها من استكمال المقلب هو قولها أنها تعانى من مرض بالقلب مما استدعى توقف التصوير وظهور رامز جلال.

وأشارت أنها كانت متماسكة ولم تتلفظ بأي لفظ ولم تنطق إلا بالشهادتين وأنها تعاني من صدمة عصبية من يومها حتى الأن.