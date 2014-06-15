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أحمد فتحي: أجهز للجميع مفاجأة.. وليست أرسنال

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أحمد فتحي: أجهز للجميع مفاجأة.. وليست أرسنال أحمد فتحي: أجهز للجميع مفاجأة.. وليست أرسنال

سيفعل أحمد فتحي لاعب الأهلي أمرا لم يتوقعه أحد ولم يفكر فيه أحد من قبل بخصوص مستقبله، وهذا على حد وصف نجم الكرة المصرية في تصريحاته لـFilGoal.com.

فتحي انتهى عقده مع الأهلي، النادي الأحمر طبعا يرغب في تجديد ارتباطه بلاعب الإسماعيلي وهال سيتي وشيفيليد يونايتد الأسبق لأهميته الكبيرة بالنسبة للشياطين.

اتحاد جدة قدم عرضا كبيرا من الناحية المالية للفوز بخدمات فتحي، ووكلاء لاعبين أخطروه بأن أندية في إنجلترا ترغب في التعاقد معه.

وسط كل هذا، عقب فتحي لـFilGoal.com "أحضر مفاجأة لم يفكر فيها أحد من قبل".

وعن رفض الأهلي لعروض من أجله، أجاب فتحي "مع احترامي للنادي، فقد انتهى عقدي، وأستطيع التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي".

ونفى فتحي ما تردد عن وجود عرض من نادي أرسنال الإنجليزي.

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