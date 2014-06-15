العزاوي: انسحاب القوات العراقية أمام داعش مثل انسحاب الجيش المصرى فى 67‎

شبه السفير قيس العزاوي مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية انسحاب الجيش العراقي من مواجهة قوات تنظيم داعش الإرهابي بانسحاب الجيش المصرى ابان حرب يونيو 1967.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية رانيا بدوى فى برنامجها “في الميدان” على قناة التحرير أن ما حدث للجيش العراقي يشبه ما حدث للجيش المصرى فى حرب يونيو 1967، وتسائل هل انسحاب الجيش المصرى خيانة لنعتبر انسحاب الجيش العراقي خيانة؟

واستنكر ما تتداوله وسائل الاعلام حول ضلوع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فيما يحدث وتسهيله لدخول تنظيم داعش الإرهابي للعراق.

ونفى العزاوى ذلك جملة وتفصيلًا وقال إنه من المستحيل أن يترك العراقيون أرضهم لهؤلاء.

وأكد العزاوي أن العراق نبه كثيرًا إلى خطورة وصول أسلحة متطورة إلى أيدي المعارضة فى سوريا والتى كانت تستولى عليها داعش واستخدمتها فيما بعد في أحداث العراق.

وطالب العزاوي الدول العربية بدعم العراق والوقوف معها فى مواجهة جماعة داعش الارهابية.