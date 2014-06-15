المجلس القومي للسكان يبحث إعداد الخطة السكانية لعام 2014 -2015 بالوادي الجديد‎

عقد فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد ورشة عمل لإعداد الخطة السكانية التنفيذية لعام 2014 -2015، بمشاركة فريق من باحثي التخطيط الإستراتيجي بالمجلس القومي للسكان.

صرحت بذلك عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، وقالت إن الخطة تتبلور حول المشكلة السكانية وكيفية مواجهتها وضرورة ايجاد توازن بين النمو السكانى في المحافظة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن خطة المجلس القومي للسكان تركز على أربعة محاور أهمها، الارتقاء بمستويات الخدمه الصحية والإنجابية وتغيير الاتجاهات والسلوكيات الخاصة بتبني مفهوم الأسرة الصغيرة متواكبًا مع إطار منظومة الرعاية الصحية.