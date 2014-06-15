الزمالك يضم سمير الداخلية 3 سنوات

حصل الزمالك على الاستغناء الخاص بأحمد سمير جناح فريق الداخلية ولاعب منتخب الشباب تحت 20 عاما.

وكان الزمالك قد طلب ضم اللاعب من الداخلية، ولكن مسؤولي الأخير فضلوا تأجيل المفاوضات لما بعد الانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى الزمالك اتفاقه مع الداخلية على المقابل المادي، ومن المنتظر أن يصل أحمد سمير لمقر النادي للتوقيع على العقود بعد إنهاء اتفاقه مع إدارة الفريق الأبيض.

ووقع أحمد سمير -21 عاما- على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات للزمالك.

ولعب سمير مع فريقه 14 مباراة صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف.