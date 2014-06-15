أزمة بسبب حكم القمة

قد يعاني الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تعيين طاقم تحكيمي لإدارة مباراة القمة في الدورة الرباعية التي تبدأ في 27 يونيو وتنتهي في 6 يوليو بسبب ضرورة تعيين طاقما أجنبيا لإدارة المباراة.

وكان قرارا وزاريا أصدر من قبل بضرورة تعيين حكما أجنبيا لإدارة مباريات القمة.

وتقام قرعة الدورة الرباعية يوم الأربعاء المقبل 18 يونيو بين فرق الأهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت.

وفي ظل انشغال معظم الحكام الأجانب الدوليين بإدارة مباريات كأس العالم أو الحصول على راحة قبل غمار الموسم الجديد قد يعاني اتحاد الكرة في إيجاد حكما لإدارة مباراة القمة.