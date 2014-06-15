رسميا بالصور .. الزمالك يضم معروف ودويدار وقمر 3 سنوات

أعلن الزمالك عن ضم ثلاثي اتحاد الشرطة معروف يوسف، خالد قمر، وأحمد دويدار رسميا بعد حصول مسؤوليه على الاستغناء الخاص بهم.

ووقع الثلاثي على عقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ضم الثلاثي بشكل رسمي مقابل أربعة ملايين جنيه، على أن يتم قيدهم بمجرد فتح باب القيد.

ويحق للزمالك قيد الثلاثي إفريقيا، والمشاركة في الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد دخل في الصفقة لضمهم وعرض ستة ملايين جنيه، إلا أن اتحاد الشرطة أبلغ الأحمر بأنه قد أنهى اتفاقه مع الفريق الأبيض.

ويلعب دويدار في مركز الدفاع، فيما يجيد معروف في وسط الملعب، بينما خالد قمر هو المهاجم المنضم حديثا لمنتخب مصر.

ويقيم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في مقر النادي لتقديم اللاعبين للجمهور وكشف كواليس الصفقة.

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