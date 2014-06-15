اتحاد الكرة: حضور الجماهير في الدورة الرباعية، صعب

يؤمن جمال علام رئيس اتحاد الكرة بأن حضور الجماهير في مباريات الدورة الرباعية من الدوري الممتاز سيكون صعبا للغاية.

وكان مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية قد صرح بأنه يسعى للاجتماع مع مسؤولي الأمن للحصول على تصريح بحضور الجماهير للمباريات.

لكن علام يعرف أن الأمر لن يكون سهلا، وهذا ما صرح به لـFilGoal.com.

وقال علام لـFilGoal.com: "حضور الجماهير في الدورة الرباعية لن يكون سهلا، إنه أمر صعب بسبب الظروف".

وأكد علام أن الدورة الرباعية ستقام من دور واحد، مفيدا "ستلعب على أرض محايدة لجميع الفرق المشاركة".

الأهلي وسموحة تأهلا عن المجموعة الأولى إلى الدورة الرباعية، أما المجموعة الثانية فقد نجح في عبورها الزمالك وبتروجيت.