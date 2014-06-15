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المتحدث باسم قوات «حفتر»: «الصاعقة» تشتبك مع متشددين في شرق ليبيا

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أعلن العقيد محمد حجازي، المتحدث باسم عملية «الكرامة»، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، الأحد، عن اندلاع قتال بين قوات الجيش والمتشددين.

وأضاف «حجازي»، لـ«وكالة أنباء التضامن»، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مناطق الهواري وسيدي فرج ولقوارشة وبنينا بين القوات الخاصة، «الصاعقة»، ومتشددين، بحسب تعبيره.

وتابع أن الاشتباكات استخدمت بها قذائف «هاوزر»، مشيراً إلى ورودهم أنباء تفيد بإلقاء القبض على محمد رضوان الجازوي، آمر كتيبة «سراياً الشهداء» سابقاً، بالقرب من محطة وقود سيدي فرج برفقة اثنين من معاونيه.

من جهة أخرى، استقبل مستشفى الأبيار 3 جرحى جراء اشتباكات غير أن إصابتهم طفيفة، حسبما أكد مصدر لوكالة «أنباء التضامن».

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