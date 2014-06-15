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بالصور.. «داعش» يعدم عشرات الجنود العراقيين في «صلاح الدين»

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نشر تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام»، «داعش»، مساء السبت، صورا لعملية إعدام نفذها مقاتليه لعشرات الجنود العراقيين في محافظة صلاح الدين، عبر حساب التنظيم الخاص بمحافظة صلاح الدين على موقع «تويتر»، وعلى مواقع أخرى تعني بأخبار التنظيمات الجهادية بينها «المنبر الاعلامي الجهادي»، و«حنين».

وظهرت في إحدى الصور مجموعة مؤلفة من 5 مسلحين أحدهم لا يزال يطلق النار من رشاشه، وهم يقفون أمام نحو 50 شخصاً يرتدون الزي المدني ويستلقون على بطونهم في حقل ترابي، وقيدت أيديهم من الخلف وانتشرت بقع من الدماء فوق رؤوسهم، وكتب تحت الصورة «تصفية المئات من قطعان الجيش الفارين من المعارك بالزي المدني».

وظهرت في صورة أخرى مجموعة من الأشخاص يسيرون في حقل ترابي تحت مراقبة مسلحين حمل أحدهم راية تنظيم «الدولة الاسلامية»، ووضعوا أيديهم فوق رؤوسهم، بينما استلقى آخرون على بطونهم أمامهم، وكتب تحت الصورة «توجه المرتدين إلى حفرة هلاكهم».

وأظهرت صورة أخرى نحو 30 شخصاً بالزي المدني مستلقين على الأرض وبقع الدماء واضحة فوق أيديهم ورؤوسهم، وذلك قرب راية التنظيم المتشدد، ونشر التنظيم أيضاً صوراً لعملية نقل عشرات المعتقلين في شاحنات صغيرة وكبيرة، كتب تحتها «اعتقال المئات من قطعان الجيش الفارين من المعارك بالزي المدني».
>http://vid.alarabiya.net/images/2014/06/15/ac2f21e2-38d7-4a05-8ed8-e471c9288c3d/ac2f21e2-38d7-4a05-8ed8-e471c9288c3d_4x3_690x515.jpg

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