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رئيس جامعة الأزهر يلتقى رئيس هيئة ضمان جودة التعليم

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رحب الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف العبد، حسب بيان اليوم، أن جامعة الأزهر من أقدم الجامعات على مستوى العالم، وتحظى بإقبال كبير من أكثر من 100 دولة وتحتاج إلى دعم الغيورين على وسطية الإسلام، لتطوير التعليم الأزهرى والوصول به إلى أعلى درجات الجودة.

ومن جانبها، أكدت الدكتور يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هناك خطة استراتيجية ستقوم بها الهيئة لتطوير ودعم جامعة الأزهر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لمكانتها العالمية وريادتها على مستوى العالم، وسيتم تقديم الدعم الفنى لجميع كليات الجامعة وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد الدراسة الذاتية وتأهيل مدربين ومراجعين، إضافة إلى تحديث المعايير المرجعية للعلوم الشرعية.

وأوضحت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة، أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر على نظم الجودة، كما تم اعتماد كلية طب البنات فى هذا العام وكانت هناك زيارات استطلاعية لكليتى العلوم وطب البنين تمهيدًا لاعتمادهما .
> يذكر أن هذه الزيارة تعد أول زيارة خارجية لرئيسة الهيئة بعد توليها المنصب الجديد.

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