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"الفاو": مشروعات مصر مع المنظمة لم تتأثر بثورة 30 يونيو

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"الفاو": مشروعات مصر مع المنظمة لم تتأثر بثورة 30 يونيو "الفاو": مشروعات مصر مع المنظمة لم تتأثر بثورة 30 يونيو

قال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إن مشروعات مع "الفاو" لم تتأثر بثورة الثلاثين من يونيو، مضيفاً أن المنظمة لديها مهمة تنموية بعيدة عن الأمور السياسية.

وأضاف خلال لقاء تليفزيونى، أن التصحر من أكبر التحديات التى تواجه مصر والكثير من بلدان المنطقة ويزيد مع التغيير المستمر من التغييرات المناخية، لافتاً إلى أن مصر يمكنها زيادة الاستثمارات الزراعية عن زيادة الموازنة الخاصة بالزراعة.

ومن ناحية أخرى نفى المدير العام المساعد لمنظمة الفاو وجود دليل علمى على انتقال فيروس "كورونا" من الجمال إلى البشر.

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