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«حفتر»: السيسي كشف الإخوان المسلمين وهو المناسب لقيادة مصر في هذه المرحلة

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«حفتر»: السيسي كشف الإخوان المسلمين وهو المناسب لقيادة مصر في هذه المرحلة «حفتر»: السيسي كشف الإخوان المسلمين وهو المناسب لقيادة مصر في هذه المرحلة

قال اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة في ليبيا خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، إن الجيش يربأ بالقضاء الليبي عن الصراع حول السلطة، وإن “قدرات عملية الكرامة متفوقة على خصومها رغم الحدود المفتوحة”.

وتابع في رده على أحد الأسئلة أن عبدالفتاح يعد الرجل المناسب لقيادة في هذا الوقت، وأنه سيضع مصر في مكانها الطبيعي..وأضاف حفتر: “حريصون على أن تسير الانتخابات في ظروف حسنة وكذلك حريصون على نجاحها”.

وواصل أنه مطلوب من دول الجوار غلق حدودها أمام أي تسريبات للجماعات المتطرفة، وكشفت حركة السيسي أن الإخوان المسلمين في مصر قتلة، مؤكدًا “عيوننا مفتوحة على الإرهابيين ولا يوجد حوار مع القتلة بمختلف صنوفهم”.

وردًا على سؤال يخص الدعم الذي يحصلون عليه، قال حفتر: “ليس لدينا دعم ولا علاقة لنا بالدولة ونحن الجيش الليبي الذي همشته الدولة.

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