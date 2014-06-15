مورينيو: راميرس ليس للبيع ويعرفون هذا في ريال مدريد

مدريد، (إفي): قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إن لاعب وسط البلوز البرازيلي راميرس ليس للبيع.

وتشير التقارير الإخبارية إلى رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في ضم راميرس، وأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز أعطى الضوء الأخضر للتفاوض لضم اللاعب، إلا أن مورينيو أكد تمسكه ببقائه في صفوف تشيلسي في تصريحات لصحيفة (ماركا) الإسبانية نشرت يوم الأحد.

وقال مورينيو في تصريحاته التي أدلى بها من كوت ديفوار حيث يشارك في سلسلة من الفعاليات التضامنية "تربطني علاقة صداقة قوية بالكثير من الشخصيات الهامة داخل ريال مدريد وهم يعرفون أن راميرس باق في تشيلسي".

وأضاف مورينيو "هم يعرفون (في ريال مدريد) أن راميرس لن يرحل، ولكن أيضا يعرفون أنني لست مهتما بأي لاعب في ريال مدريد. ولست مهتما بـ(رافائيل) فاران و(سامي) خضيرا، أكرر أنني لست مهتما بأي لاعب في الريال. القضية منتهية".

يشار إلى أن راميرس كان قد أكد لـ(ماركا) أمس أن أنشيلوتي "كان مدربا خاصا للغاية" بالنسبة له، حيث أنه هو من أحضره لتشيلسي حينما كان مدربا للفريق.