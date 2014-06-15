مراد موافي يتقدم على رموز العالم في تصويت جائزة السلام الدولي

شهدت الأيام الماضية تفوق الوزير مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، فى التصويت لوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم للعام 2014، على العديد من رموز العالم فى الجائزة المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والإستراتيجية والتي تضم كبار الشخصيات المؤثرة في العالم من الملوك والرؤساء وأبرز الناشطين الحقوقيين في مجال السلام وكبار الإعلاميين والفنانين والرياضيين في العالم.

وتعد أشهر الشخصيات العالمية التى تنافس موافى على المستوى الدولى أكثر من 95 شخصية أبرزهم “ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانية ، الملكة رانيا العبد الله من الأردن زوجة العاهل الأردنى، جون كيري وزير الخارجية الامريكي، كاثرين أشتون ممثلة الاتحاد الاوربي، بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أريك هولدر المدعي العام الأمريكي، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد بالسعودية ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودى”.