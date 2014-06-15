بالصور والفيديو .. محافظ أسوان يفتتح مركز طبي لأمراض الكلى بقرية فارس بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان المركز الطبي التخصصي لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بقرية فارس، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية من خلال جمعية البلد الخيرية حيث أقيم المركز الطبي على مساحة 240 م2.

وأشاد محافظ أسوان على هامش الافتتاح بالمشاركة المجتمعية الجادة من قبل أبناء المحافظة ليضربوا بذلك القدوة والمثل في المشاركة الجادة والفعالة والعطاء المتواصل لدعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات والوصول إلى حلول عملية لمواجهة المطالب الجماهيرية، لافتًا إلى أن تنمية وبناء المجتمع المحلى لن تتم إلا بهذه المشروعات سواء كانت خدمية أو تنموية والتى تعتبر نموذجًا يحتذى به وحافزًا للمجتمع المدني وباقي الجمعيات الأهلية، وخاصة أن هذا المشروع يلبي مطالب أهالي فارس وقري غرب النيل المجاورة لتخفيف المعاناة عن المرضى ومشكلة الانتقال إلى المستشفيات المركزية في المدن الأخرى.

وقام مصطفي يسري بتفقد مركز الغسيل الكلوي للاطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية التي يتم تقديمها للمرضى حيث يضم المركز عدد 4 ماكينات لغسيل الكلى و وحدة معالجة مياه خاصة بماكينات الغسيل الكلوي التي تعمل بنظام (R . O) كما يعمل به 4 أطباء منهم استشاري في أمراض الكلى، بجانب أطباء أخصائي كلى وباطنة، بالإضافة إلى 5 ممرضين مؤهلين.

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