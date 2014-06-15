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بالفيديو..وزير التعليم العالي: العام الدراسي المقبل يشهد تواجد كثيف لحرس الجامعة

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بالفيديو..وزير التعليم العالي: العام الدراسي المقبل يشهد تواجد كثيف لحرس الجامعة بالفيديو..وزير التعليم العالي: العام الدراسي المقبل يشهد تواجد كثيف لحرس الجامعة

وائل الدجوي – وزير التعليم العالي

قال وائل الدجوي وزير التعليم العالي إن “الأمن المتواجد في الجامعات، لابد أن يتزايد بكثافة حتى يتكمن من احتواء العنف الذي كان يمارس من قبل الطلاب الخارجين عن القانون، كما شاهدنا في الفصل الدراسي الأول و الثاني من العام الماضي، وخاصة بعد فض إعتصامي رابعة، والنهضة”.

وأضاف “الدجوي” خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، “أن الأمن الذي سيتواجد في الجامعات، سيكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أو أفراد أمن مدربين على اقصى درجة، لكي يتعاملوا مع الطلاب في حدود القانون”.

و تابع الدجوي “أن الطالب الذي سيأتي إلى الجامعة بهدف التعليم، والحصول على محاضراته فقط، هو من سيحصل على متطلباته كاملة، ومن ثم لا مخاوف من القبضة الأمنية، وتقييد حرية الطلاب، وسيتم تطبيق القانون على من يخالفه، ويريد تعطيل سير العملية التعليمية في الجامعات المصرية”.

 

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أونا

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