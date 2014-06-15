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حزب إيراني يطالب باحتلال جزء من العراق للتصدي لـ«داعش» و«المجموعات التكفيرية»

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حزب إيراني يطالب باحتلال جزء من العراق للتصدي لـ«داعش» و«المجموعات التكفيرية» حزب إيراني يطالب باحتلال جزء من العراق للتصدي لـ«داعش» و«المجموعات التكفيرية»

 

دعا “كوروش زعيم”، العضو البارز في اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الإيرانية، طهران إلى احتلال شريط بمحاذاة الحدود الإيرانية في عمق الأراضي العراقية بهدف إبعاد المسلحين المعارضين للمالكي من الوصول إلى إيران.

يذكر أن الجبهة الوطنية الإيرانية تنظيم قومي فارسي تأسس عام 1949 بعيد الحرب العالمية الثانية.

وكان محمد مصدق، الذي أطاح الشاه به من رئاسة الوزراء إثر انقلاب 19 أغسطس 1953، أبرز قادتها التاريخيين.

وعلل زعيم دعوته هذه بذريعة اقتراب “داعش” من الحدود الإيرانية، مؤكدا في بيان أنه لو استطاع تنظيم “داعش” الاستقرار في أي من المحافظات العراقية المجاورة لبلاده ستنهال “المجاميع التكفيرية” على إيران التي ستواجه خطرا أكبر في حال عدم احتلالها الشريط المقترح.

وقارن زعيم الوضع في العراق بالحقبة الطالبانية في أفغانستان، مستنتجا أن إيران ستواجه عاصفة دموية ومدمرة أسوأ من تلك التي حدثت في “القرنين الأول والثاني للهجرة” في إشارة منه للفتح العربي الإسلامي، حيث خضعت بلاد فارس للحكم الأموي والعباسي لما يزيد عن 200 عام بشكل مباشر.

يذكر أن اقتراح هذا المعارض القومي لا يناقض العقيدة الإستراتيجية الإيرانية، التي يتبناها النظام الإيراني، الذي يرى في العراق، بل وفي سوريا ولبنان، امتدادا لمجاله الحيوي. وهذا ما أشار إليه الجنرال رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى علي خامنئي، عندما قال قبل أسابيع بأن حدود بلاده الحقيقية ليست كما هي عليها الآن، بل تنتهي عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط عبر الجنوب اللبناني.

 

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