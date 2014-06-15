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العشرات من العاملين المؤقتين بمستشفى قنا يضربون عن العمل للمطالبة بـ«التثبيت»

  • مصر
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أضرب العشرات من العاملين المؤقتين بمستشفى قنا العام عن العمل، الأحد، للمطالبة بالتثبيت، وصرف الحوافز أسوة بزملاؤهم بالمحافظات الأخرى.

وقال العمال المحتجون إن معظم العاملين المؤقتين بالمستشفى مضى على عملهم أكثر من 12 عامًا، ورغم ذلك لم يتم تثبيتهم حتى الآن، مشيرين إلى أن إدارة المستشفى تعاقب من يطالب بحقه المشروع بالنقل إلى أماكن بعيدة، وتوقيع جزاءات وخصومات قاسية، حسب قولهم.

وطالب العمال اللواء عبدالحميد الهجان،محافظ قنا،والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، بالتدخل لحل الأزمة.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح أبوالقاسم، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تسجيل جميع أسماؤهم إلى مديرية التنظيم والإدارة بقنا ومنها لوزارة المالية، موضحًا أن المديرية في انتظار رد المالية، لتحديد موقفهم من التثبيت.

وأوضح «أبوالقاسم» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه لم يتم صرف حوافزهم، لعدم وجود رصيد، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المضربين عن العمل، للتحقيق لتعطيلهم العمل بالمستشفى.

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