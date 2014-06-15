لبنى القاسمي: الإمارات بتوجيهات خليفة مستمرة بمساعدة السوريين

قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أنه بعد مرور أكثر من عام على تشييد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت تؤكد التزامها تجاه أزمة الأشقاء السوريين الإنسانية حيث يستمر تعاونها المشترك مع المنظمات الدولية لتنفيذ تعهداتها المعلنة خلال مؤتمر المانحين في الكويت الأول والثاني، فضلا على الدور البارز الذي تقوم به المؤسسات الإنسانية الإماراتية في هذا الصدد.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعمل جاهدة لتخفيف وقع الأزمة والفاجعة التي يعانيها اللاجئون السوريون وتتسابق مؤسساتها الإنسانية لتقديم العون للأشقاء في محنتهم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها اليوم للمخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بالاردن والذي قامت دولة الإمارات بتشييده وإدارته بالتنسيق مع الجانب الأردني، حيث وجهت الشكر خلال زيارتها للعاملين في فريق الإغاثة الإماراتي الموحد بالمخيم الإماراتي والعاملين في المستشفى الاماراتي الاردني الميداني بالمفرق والمؤسسات الإنسانية الإماراتية والمؤسسات الأردنية والمؤسسات الإعلامية والشركاء من المنظمات الدولية والدول المانحة.

كما قامت معالي الشيخة لبنى القاسمي بافتتاح العيادة الإماراتية الطبية الشاملة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين وهي العيادة التي تم تمويلها من قبل حملة القلب الكبير التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشوون اللاجئين وذلك لمسايرة الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري وتوفير الخدمات الصحية للاجئين، حيث ستعمل العيادة على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع وتشكل مركزا أساسيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العقلية والصحة الإنجابية والتأهيل الطبي والتغذية والأمراض المزمنة غير المعدية وخدمات الإحالة للحالات الثانوية والثالثية.

وجهزت العيادة بمختبر مركزي وقسم للطوارئ وقسم لخدمات ما بعد الولادة ومرافق لخدمات الصحة العقلية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وصيدلية ومخزن طبي.

جاء ذلك في وقت أشارت فيه وزارة التنمية والتعاون الدولي في بيانات محدثة أصدرتها اليوم لبلوغ إجمالي المساعدات الإماراتية الإنسانية للاجئين السوريين منذ العام 2012 وحتى شهر يونيو 2014 ما قيمته نحو 5ر484 مليون درهم وبما يوازي نحو 132 مليون دولار أمريكي توجهت للداخل السوري والدول المجاورة والمستضيفة للاجئين السوريين وهي الأردن والعراق ولبنان وتركيا. بالإضافة إلى تعهد الدولة خلال شهر ابريل من هذا العام بتقديم مبلغ 220 مليون درهم 60 مليون دولار، للاستجابة لخطة الامم المتحدة في الداخل والخارج السوري وهو التعهد التي اعلنته الدولة خلال مؤتمر المانحين بالكويت في شهر يناير من هذا العام.