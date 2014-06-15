«نتنياهو»: «حماس» تقف خلف «اختطاف» المستوطنين في «الضفة»

تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بموقفه أن حركة «حماس» تقف خلف اختطاف 3 مستوطنين في الضفة الغربية رغم نفي الحركة.

وقال «نتنياهو»، في ختام اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الأحد، في تل أبيب إن «أعضاء (حماس) اختطفوا الشبان الإسرائيليين الثلاثة، ونفي الحركة لا يغير هذه الحقيقة».

وأشار إلى أن «هذا الهجوم يجب أن لا يفاجئ أحدا، حيث أن برنامج (حماس) يقوم على تدمير إسرائيل وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين».

وجدد «نتنياهو» في التصريحات، التي نقلها الناطق باسمه، عوفير جندلمان، عبر حسابه في موقع «تويتر»، اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحمل المسؤولية عن اختطاف الإسرائيليين الثلاثة.

وقال: «بدلا من تنفيذ التزاماتها الدولية بنزع سلاح (حماس) فإن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اختار جعلها شريكا له».

وأضاف أن «إسرائيل تحمل (عباس) والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي هجوم على إسرائيل ينطلق من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية».

ومن جانبه، قال مصدر أمني إسرائيلي إن «إسرائيل لا تتخبط في التحقيقات، وأعمال التمشيط جارية بحثا عن الشبان الثلاثة المخطوفين».