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ثلاثي الشرطة يؤكدون رغبتهم الانتقال للزمالك .. واقتراب الحسم

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ثلاثي الشرطة يؤكدون رغبتهم الانتقال للزمالك .. واقتراب الحسم ثلاثي الشرطة يؤكدون رغبتهم الانتقال للزمالك .. واقتراب الحسم

أبلغ ثلاثي اتحاد الشرطة أحمد دويدار، معروف يوسف، وخالد قمر مسؤولي النادي برغبتهم في الموافقة على الانتقال للزمالك في الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي كان قد وقع على عقود انضمامه للفريق الأبيض، ويتبقى حسم الاتفاق بين الزمالك والشرطة.

ويعقد أحمد سليمان وأحمد مرتضى منصور وسيد متولي اجتماعا في الوقت الحالي مع مسؤولي الشرطة للحصول على الاستغناء.

ويلعب دويدار في خط الدفاع، فيما يجيد معروف يوسف اللعب في وسط الملعب والجناحين بينما خالد قمر هو المهاجم المنضم حديثا لمنتخب .

ويعكف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك حاليا على الحصول على الاستغناء الخاص بالثلاثي لحسم انضمامهم رسميا للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد حصل على استغناء أحمد سمير لاعب الداخلية، فيما نجح في ضم إبراهيم صلاح ومحمد عبد الرازق "بازوكا" مدافع الشرقية.

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