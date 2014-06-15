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بالصور.. أنصار المفصولين من نقابة القراء يشنون هجوما على "الطبلاوى"

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شنّ عدد من أنصار ومحبى القراء المفصولين من نقابة القراء "عبد الفتاح الطاروطى وطه النعمانى وفرج الله الشاذلى بسبب رفعهم أذان الشيعة"، هجوما عنيفا على نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوى، وقاموا بنشر صور له مع أحد مراجع الشيعة فى إشارة إلى إزدواجية المعايير والكيل بمكيالين ما بين فصله قراء مشاهير بسبب علاقتهم بإيران، بينما يتمتع هو بما يعاقب عليه الآخر.

فيما بعث جودة محمد من محبى الشيخ عبد الفتاح الطاروطى برسالة مطولة إلى الشيخ الطبلاوى انتقد فيها ما رأه ازدواجية وتعصب تجاه المسلمين الشيعة وقام بنشر تصريح صحفى لشيخ الازهر د.أحمد الطيب يؤكد فيه أن الشيعة كالسنة.

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