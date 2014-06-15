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الزراعة: 3 محاور للتنمية الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية

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الزراعة: 3 محاور للتنمية الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية الزراعة: 3 محاور للتنمية الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المرحلة القادمة والرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية تتطلب 3 محاور رئيسية، أولها الإسرع فى خطة الاستصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، والمحور الثانى الزيادة الرأسية فى الإنتاج وتجميع الزراعات، والتركيز على تطوير الرى الحقلى لتوفير المقننات المائية وتطبيق الزراعة التعاقدية.

وأضاف أبو حديد فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بتخريج دفعة من متدريبى مكافحة الآفات اليوم الأحد، أن المحور الأخير يتضمن استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة فى الزراعة، وقطاع الإنتاج الحيوانى.
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