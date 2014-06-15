مدير شرطة النقل أثناء حملته بمترو الشهداء: لن نترك بائعا متجولا

قال اللواء منير السيد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أثناء حملة أمنية على الباعة الجائلين والمتسولين بمحطة مترو الشهداء: "لن نترك بائعا متجولا واحد بخطوط المترو وسوف نتعامل بكل حسم للقضاء على هذه الظاهرة التى أضرت بالمرفق الهام".

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" خلال الحملة التى قامت بها شرطة النقل والمواصلات ظهر اليوم بمحطة الشهداء أنهم يقومون بحملات مستمرة على محطات المترو لإزالة الباعة الجائلين والمتسولين، مستطردا: "زمن التعامل الهشّ والطبطبة مع المخالفين انتهى وسنطبق القانون بحسم".

وأوضح أنهم استطاعوا إبعاد الباعة الجائلين بعدد كبير من محطات الخط الأول بعدما كانوا يسيطرون على غالبية محطاته، مشيرا إلى أن الخطين الأول والثالث أصبحا تحت السيطرة التامة لقوات الشرطة.