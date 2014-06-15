"السياحة" توقع عقد تنفيذ وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية للحد من الحوادث

قال مصطفى عبد اللطيف- رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين- إنه تم توقيع عقد تنفيذ وإنشاء وتشغيل وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية وقائديها بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح .

وأوضح عبد اللطيف، فى بيان صحفى اليوم، أن هذا الإجراء يتمثل فى القيام بحملات للتفتيش المفاجئ على السيارات السياحية للتأكد من صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط السياحى، وإجراء تحليل للكشف على تعاطى المواد المخدرة على قائدى المركبات محل الفحص بواسطة سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة حديثة واللازمة، ويشارك فيها فريق عمل يتكون من (مفتشى وزارة السياحة، وأطباء من وزارة الصحة، وضباط متخصصين من وزارة الداخلية).

وقال رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين: "إنه فى حالة ثبوت تعاطى قائد المركبة السياحية للمواد المخدرة، سيتم شطبه نهائيًا من العمل بالقطاع السياحى، فضلًا عن الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتى سيتم تنفيذها بواسطة النيابة العامة، كما سيتم توقيع العقوبات على المركبات السياحية التى يثبت عدم صلاحيتها للنشاط السياحى والشركة المالكة لها والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص".

وأشار عبد اللطيف إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ هذه الحملات من منتصف الشهر الحالى يونيو 2014، وذلك فى النطاق الجغرافى بالمنطقة المركزية للقاهرة وعلى الطرق السريعة، وكذلك مناطق الغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية كمرحلة أولى من الخطة الموضوعة فى هذا الشأن، موضحًا أن الإجراء يأتى ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها وزارة السياحة لضبط منظومة النقل السياحى والحد من حوادث الطرق، حفاظًا على حياة السائحين والمواطنين معًا .