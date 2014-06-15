مسئول وحدة مكافحة العنف بالداخلية: عقيدة الشرطة تجاه المرأة تغيرت

أكدت العقيد منال عاطف مسئولة وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية سوف تضرب بيد من حديد على من ينتهك حقوق المرأة ويمارس ضدها العنف، بالإضافة إلى تغير الفكر والعقيدة الراسخة بوزارة الداخلية للتعامل مع المرأة، وعدم الاستهانة بمطالب المرأة فى تحرير محضر بأى واقعة تحرش تتعرض لها.

جاء ذلك خلال إحدى الجلسات لمؤتمر"مناهضة العنف ضد المرأة" والتى نظمته، اليوم الأحد، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت منال عاطف، أنه تم زيارة جميع المجنى عليهن فى وقائع التحرش بالتحرير فى منازلهن من قبل وفد من حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمساندتهن، والوقوف بجانبهن، حتى انتهاء التحقيقات وصدور أحكام بشأن مرتكبى تلك الوقائع، حتى يستردن حقوقهن، ويندمجن فى النسيج المجتمعى مرة ثانية.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدأت صباح اليوم، بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى لحقوق المرأة، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان.