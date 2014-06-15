بالفيديو.. "مسلم" ينضم مع "الأقباط" للمطالبة ببناء كنيسة بـ"بيفرلى هيلز"

تضامن المهندس شريف "مسلم" مع جيرانه الأقباط من سكان مدينة بيفرلى هيلز فى وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة ببناء كنيسة، تأكيداً على العلاقة الوطيدة بين المسلمين والأقباط والوحدة الوطنية بمصر.

نظم عدد من سكان مدينة "بيفرلى هيلز" وقفة احتجاجية صامته بمدخل شركة "سوديك" المالكة للمشروع، احتجاجاً على اهمالهم لسنوات طويلة فى بناء كنيسة بالمدينة رغم وعود الشركة للسكان قبل الشراء ببناء دور عبادة.

وقال سكان بيفرلى هيلز فى وقفتهم إنهم يمتلكون المستندات الدالة على أن الشركة قامت منذ عام 1998 بتخصيص قطعة الأرض لبناء كنيسة عليها، وإن الشركة وضعت مقر الكنيسة على الخرائط والرسومات الخاصة بالمشروع وهو ما دفع العديد من السكان لشراء منازلهم بهذا المشروع.