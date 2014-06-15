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إحباط محاولة لـ”داعش” لاقتحام محطة كهرباء غرب الأنبار العراقية

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إحباط محاولة لـ”داعش” لاقتحام محطة كهرباء غرب الأنبار العراقية إحباط محاولة لـ”داعش” لاقتحام محطة كهرباء غرب الأنبار العراقية

الدولة الإسلامية

أعلن قائم مقامية قضاء حديثة التابعة لمحافظة الأنبار العراقية اليوم الأحد، عن إحباط محاولة لاقتحام محطة كهرباء التحدي في القضاء من قبل تنظيم “داعش”، مشيرا إلى مقتل وإصابة 8 من عناصر التنظيم.

وقال قائم مقام قضاء حديثة باسم ناجي إن شرطة الكهرباء مدعومة بقوات الجيش العراقي تمكنت ظهر اليوم، من إحباط محاولة لمسلحين من تنظيم داعش لاقتحام محطة كهرباء التحدي في منطقة البو حياة التابعة لقضاء حديثة غرب الرمادي.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من قتل خمسة من المسلحين وإصابة ثلاثة آخرين .. مشيرا إلى أن قوة عشائرية كبيرة اتجهت إلى محطة كهرباء التحدي لحمايتها.

كان مجلس محافظة الأنبار أكد في وقت سابق من اليوم أن الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة .. نافيا ما تردد حول انسحاب قطاعات الجيش من بعض مواقعها في الأنبار.

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