“منظمات حقوقية” تقرر تشكيل إتحاد لمكافحة الإعتداءات الجنسية

قررت عدد من المنظمات الحقوقية تشكيل اتحاد لمبادرات مكافحة الاعتداءات الجنسية الجماعية,والتواجد بميدان التحرير أثناء الفعاليات المقبلة ومنها فعاليات و تظاهرات 30 يونيو القادم للتصدى لمثل هذة الاعتداءات.

وقالت المنظمات , خلال المؤتمر,المنعقد الآن بمقر مركز نظرة للداراسات النسوية,إنها ستبذل أقصى ما فى استطاعتها للحيلولة دون وقوع هذة الاعتداءات و التدخل السريع حال حدوثها,مؤكدة على ضرورة ضمان السلامة الجسدية للنساء أياً أن كانت مواقفهم واتجاهتهم السياسية التى يعبرون عنها أثناء التظاهرات أو الاحتفالات.

وأكدت المنظمات أن تأمين الميدان هو مسؤولية قوات الآمن , مناشدة وزارة الداخلية و السلطات الأمنية تهيئة الظروف الملائمة لمنظمات المجتمع المدنى للقيام بواجبها.

يذكر أن المنظمات المشاركة فى المباردة هى : قوة ضد التحرش,حركة بودى جارد,حركة بصمة , حركة ضد التحرش.