50 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات بالإسماعيلية

أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية أنه تم موافقة اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير خلال هذه الفترة على اعتماد مبلغ وقدره 50 مليون جنيه اجمالية لدعم عددًا من المشروعات والتى تشمل إستكمال رصف طريق داخلي بأرض الجمعيات بطول 100ر1 كيلو مترا بتكلفة مالية قدرها 2 مليون جنيه، وذلك لفتح محور جديد وربطه بالطريق الدائري ورصف طريق شارع نقابة الأطباء مرورُا بحديقة الشيخ زايد أمام مقر ديوان عام المحافظة بطول 300 مترًا ومواز لشارع شبين الكوم ويشمل أعمال تدبيش وردم ورصف الطريق ورفع كفاءة الطريق القديم الموازى لهم بمبلغ مليون جنيهًا ورفع كفاءة ميدان المنتزه وميدان الملابس الجاهزة، وفي مركز ومدينة التل الكبير أعمال طريق بر أيمن الترعة أمام قرية الجزيرة الخضراء بطول واحد كيلو مترًا ويشمل أعمال تدبيش وتغطية الترعة المجاوره مع رفع كفاءة الطريق ورصفه بتكلفه تقديرية تصل لنحو 5و6 مليون جنيهًا 00 وفى مركز أبوصوير استكمال طريق أبوصوير الذى تم الانتهاء من تنفيذه بمعرفة جهاز التعمير فى اتجاه قرية أبوخروع بطول 6 كيلو متر ويشمل توسعه وترميم بالسن وطبقة اسفلت وذلك بتكلفة اجمالية تقديرية 5و7 مليون جنيهًا ومن المنتظر أن يتم استكماله حتى طريق 36 الحربى.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع الجهاز لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لإنشاء محطة رفع صرف صحي وطرق بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه وعملية تنفيذ محطة تجميع ومعالجة الصرف الصحي الشامل ومحطة رفع بمشتملاتها ورفع كفاءة الصرف الصحى للمرحلة العاجلة بمشروع وادي التكنولوجيا بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه.

كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال التي يجري تنفيذها فى عدد 20 مركز شباب على مستوى المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروع تطوير عدد 61 مركز شباب بمبلغ اجمالي وقدره 15 مليون جنيهًا مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 مركزا منها وباقى 6 مراكز جارى العمل بها حاليًا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الاسماعيلية مع اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير بحضور المهندس محمد حسني السقا رئيس جهاز تعمير القناة وسيناء و محمد صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة المعوقات الفنية والإدارية التى تعترض سير العمل بهذه المشروعات وسبل تذليلها.

وقد أكد المحافظ على ضرورة وضع برنامج زمني وتوقيتات محددة لإنهاء كافة الأعمال بأعلى جودة وأقل تكلفة وفى أسرع وقت ممكن.