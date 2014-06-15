ننشر تفاصيل التحقيقات في وفاة “هبة العيوطي”.. والنائب العام يضم بلاغ وزير الصحة

يتابع النائب العام، المستشار هشام بركات، سير التحقيقات في واقعة الإهمال الطبي الجسيم الذي ارتكبه طبيب بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وأصفرت عن وفاة سيدة صغيرة السن تدعى “هبة العيوطي”.

وكلف النائب العام فريقاً من النيابة العامة، بالتحقيق في الواقعه بعد أن تابعها بنفسه من خلال ما تناقلته وسائل الإعلام، والقنوات الفضائية، وكشفت التحقيقات التي بدأت فور وفاة الضحية، أن السيدة تبلغ من العمر 26 سنة، ونصحها طبيب بإجراء أشعة بالصبغى بمستشفى شهير بالقاهرة.

وبتاريخ 11 مايو 2014، توجهت رفقة والدتها وشقيقتها لإجرائها، وقام الطبيب بحقنها بمادة غريبة تسببت في تدهور حالتها الصحية، وفي اليوم التالي دخلت العناية المركزة بمستشفى خاص أخر، وتم إكتشاف وجود “غرغرينة” بالمعدة ،مما أدى لاستئصال جزء كبير من معدتها بلغ طوله 80 سنتيمترا.

وبتاريخ 31 مايو 2014، خضعت المجني عليها لجراحة ثانية، تبين منها وجود التصاقات شديدة بالمعدة، وثلاث نتوءات “خراريج”، حجم كل منها 1سم × 1سم، وإضطر الجراء لإستئصال جزء أخر من المعدة بلغ طوله 35 سنتيمتر، ثم أصاب المجني عليها مرض “الناصور”، وهو خروج سائل أصفر من مكان خياطة الجرح بالبطن، وبتاريخ 7 يونيو اصطحبها وأدلها إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، ووافتها المنية في 9يونية 2014.

وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفى الذي أجريت به العمليات الجراحية للتحفظ على أوراق علاج المجني عليها، وتمكن من ضبط الجزء الذي تم إستئصاله من معدتها خلال العملية الثانية، وتم تكليف الطب الشرعي بفحصه وتحليله لتحديد نوع المادة التي تم حقن المجني عليها بها، وبيان سبب الوفاة، وتقديم التقرير النهائي إلى النيابة العامة في وقت مناسب وعاجل.

وأمر النائب العام بعد أن توافرت الأدلة الكافية بحبس الطبيب ومساعدة الممرضة التي قدمت له المادة التي حقنها في المجني عليها، وتسببت في تدهور حالتها الصحية لإهمالهما الجسيم في استقبال ومتابعة المجني عليها، كما أصدر النائب العام تكليف لفريق التحقيق بسرعة الانتهاء منه وكشف حقيقة الواقعة، وضم البلاغ الذي تقدم به وزير الصحة إلى التحقيقات.