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«صنداي تايم» بريطانيا وواشنطن أرسلت مجموعات عسكرية إلى العراق

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«صنداي تايم» بريطانيا وواشنطن أرسلت مجموعات عسكرية إلى العراق «صنداي تايم» بريطانيا وواشنطن أرسلت مجموعات عسكرية إلى العراق

ذكرت الصحيفة البريطانية “صنداي تايمز” أن بريطانية والولايات المتحدة الأمريكية أرسلتا إلى العراق مجموعة عسكرية مشتركة من القوات الخاصة لجمع المعلومات وتحديد الأهداف الأرضية التي سيتم قصفها لاحقا في حال اعتماد قرار بهذا الأمر.

وأكدت الجريدة أن ضباط القوى الجوية الخاصة البريطانية في طريقهم إلى العراق للتمهيد للعمليات الجوية المحتملة على مواقع مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وهم يعملون ضمن المجموعة “البريطانية – الأمريكية” العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي اتخذ وزير خارجية بريطانية ويليام هيج ونظيره الأمريكي جون كيري قرار إرسالها إلى العراق يوم الجمعة الماضي.

ووفقاً للصحيفة فإن المجموعة ستعمل في مناطق واسعة المساحة تدخل ضمنها أكبر ثاني مدن العراق “الموصل”.

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