وزير الثقافة يشارك في تشييع جثمان الكاتبة الراحلة «فتحية العسال»

شارك الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة ، في تشييع جثمان الكاتبة الراحلة فتحية العسال من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاه الظهر عن عمر يناهر 81 عاما .

وأعرب «صابر»، عن حزنه الشديد على رحيل الكاتبة فتحية العسال التي شاركت في اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة العام الماضي واهتمت بالقضايا الاجتماعية وقضايا المرأة بشكل خاص ،مضيفاً بأن وفاتها تعد خسارة فادحة علي المجتمع والمثقفين .

يذكر أن فتحية العسال ولدت في 20 فبراير 1933 وتوفيت اليوم الموافق 15 يونيو 2014 ، وهي عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب ورئيس جمعية الكاتبات المصريات وأمين عام اتحاد النساء التقدمي، قامت بكتابة 57 مسلسلاً منهم مسلسل رمانة الميزان وسيناريو مسلسل شمس منتصف الليل ، وحبال من حرير، وبدر البدور، وهى والمستحيل، وحتى لا يختنق الحب، وحبنا الكبير، ولحظة اختيار، ولحظة صدق ، كما كتبت عشر مسرحيات وهي المرجيحة والبسبور والبين بين ونساء بلا أقنعة وسجن النسا وليلة الحنة ومن غير كلام وتزوجت من الكاتب عبد الله الطوخي.