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بالفيديو: إضراب عمال بهيئة المساحه بالمنيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

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بالفيديو: إضراب عمال بهيئة المساحه بالمنيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بالفيديو: إضراب عمال بهيئة المساحه بالمنيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

أضرب جميع العاملين بهيئة المساحة بالمنيا عن العمل اليوم الأحد وذلك بجميع المكاتب الهندسية بمراكز المحافظة, للمطالبة بعودة حافز الإثابة وجميع المستحقات المالية.

حيث تجمهر العاملون بمقر المديرية وأغلقوا مكاتبهم معلنين الإضراب لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في عودة الحافز المضاف مؤخرا من قبل وزير الري وقيمته 200% مضافة إلي 200% أخرى كان يتقاضاها العاملون خلال الأشهر السابقة بعد سلسلة من الإضرابات.

وقال محمد عبد المنعم رئيس قسم بمديرية المساحة بالمنيا أنهم سوف يصعدون من إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم, ووجه رسالة للرئيس جاء نصها متى ينتهي فساد هيئة المساحة يا سيادة الرئيس.

 

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