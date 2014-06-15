تنجح مديرية أمن بورسعيد في ضبط “رشاش جرينوف” مزود بشريط به (142) طلقه

توصلت تحريات أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد من ضبط “رشاش جرينوف”مزود بشريط بة (142) طلقة قبل استخدامة فى مشاجرة بين طرفين بينهما خصومة.

الى قيام المدعو احمد محمد شلبى فويلة – شهرتة ( الحجوج ابوشلبى) – مقيم المناصرة دائرة الزهور … والمطلوب ضبطه واحضارة في القضايا الآتية :-

1) القضية رقم 5936/2013 جنح الزهور ” سلاح نارى ” .

> 2) القضية رقم 5792/2013 جنح الزهور ” شروع في قتل ” .. بإعداد سلاح “ثقيل” وكمية من الطلقات .. تمهيدا لإستخدامة فى مشاجرة لوجود خصومة بينة وبين احد الأطراف .

- عقب تقنين الإجراءات … قامت مامورية برآسة المقدم محمد غزالة – مفتش المباحث ..والرائد/ محمد سليمان رئيس مباحث قسم الزهور . حيث تم مداهمة مسكن المذكور وضبط السلاح نارى عبارة عن “رشاش جرينوف” عيار 7.62 × 56 مم – وشريط ذخائر يحوى عدد ( 142 ) طلقة من ذات العيار .