الأهلي يبدأ البحث عن بديل أحمد فتحي

يبدأ الأهلي في البحث عن بديل لنجمه أحمد فتحي والذي لم يرد على عرض التجديد للنادي الأحمر حتى الآن.

فتحي ينتهي تعاقده مع الأهلي هذا الصيف، وتربطه التقارير السعودية باتحاد جدة.

كما خرجت تقارير من الأهلي تفيد بأن اللاعب ينتظر عرضا إنجليزيا.

وكان الأهلي قد أمهل فتحي 48 ساعة للرد على عرضه للتجديد، وانتهت المهلة يوم أمس السبت.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ البحث عن بديل لفتحي، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

ويتصدر باسم علي قائمة الترشيحات لشغل مركز فتحي في الأهلي.

ويجيد فتحي اللعب في مراكز الظهير الأيمن ووسط الملعب وقلب الدفاع.