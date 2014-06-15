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قرارات صارمة لطاهر بسبب تسريب أنباء مفاوضات الأهلي مع دوارتي للإعلام

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قرارات صارمة لطاهر بسبب تسريب أنباء مفاوضات الأهلي مع دوارتي للإعلام قرارات صارمة لطاهر بسبب تسريب أنباء مفاوضات الأهلي مع دوارتي للإعلام

يشعر محمود طاهر رئيس الأهلي بالاستياء من تسريب أنباء مفاوضات ناديه مع البرتغالي باولو دوارتي لتولي الإدارة الفنية للفريق الموسم المقبل.

الأهلي يبحث عن مدير فني أجنبي، ليخلف محمد يوسف بعد فترة مؤقتة يحكمها المخضرم فتحي مبروك.

وكان FilGoal.com قد انفرد بخبر مفاوضات الأهلي مع دوارتي، وعرض النادي الأحمر المالي.

واعترف محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة بعدها بصحة المفاوضات، كاشفا عن مطالبة المدرب البرتغالي بمقابل مادي أكبر مما يعرضه الأهلي.

ليقرر بعدها طاهر نقل مسؤوليه ملف المفاوضات مع المدرب الجديد إليه شخصيا مع علاء عبد الصادق مدير الكرة.

وإحاطة مفاوضات الأهلي بالسرية، حتى لا تتسرب إلى وسائل الإعلام.

كما قرر البحث عن مدربين جدد بدلا من دوارتي، ووضعه في ذيل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي.

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