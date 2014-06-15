مدرب بلجيكا: لست قلقا من الجزائر.. شاهدت أخر 10 مباريات لهم

كشف مارك فيلموتس المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن جاهزية فريقه لافتتاح مشواره في المونديال بمواجهة الجزائر يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثامنة.

بلجيكا المرشحة لتقديم بطولة قوية مع الأسماء القوية التي تضمها قائمتها على رأسها إدين أزار وفينسنت كومباني ورميلو لوكاكو تواجه الممثل العربي الوحيد في المونديال.

وقال فيلموتس في مؤتمر صحفي: "لست قلقا من الجزائر، لأنني اهتم بأحوال فريقي أكثر من المنافس ولكننا قمنا بعملنا، وهذا يحدث في كل مباراة".

وأوضح "لقد صنعنا فيديو تحليلي من أخر 10 مباريات لمنتخب الجزائر، نعم 10 مباريات، حتى أعرف كل تشكيل لعبوا به، وعرفت الطريقة التي يلعبون بها وإمكانات كل لاعب لديهم".

وأتم "ولذلك نحن مستعدين ونعرف كل شئ عن الجزائر".

وتضم المجموعة أيضا كوريا الجنوبية وروسيا.