توريد أكثر من 144 ألف طن قمح فى الغربية

صرح المهندس عثمان فراج، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه منذ بداية التوريد أول مايو للشون وحتى الآن تم توريد 144ألفا و170 طنا من القمح بالغربية إلى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن بالمحافظة.

وأضاف أن المساحة المزروعة قمحا هذا العام بلغت 165 ألف فدان و982 بزيادة 28 ألف فدان عن العام الماضى، مشيرا إلى أن سعر شراء الإردب من المزارعين يتراوح 390 و400 جنيه حسب درجة نقاء المحصول، متوقعا توريد 230 ألف طن قمح هذا الموسم.

> ولم يواجه المزارعون أى عقبات خلال زراعة القمح وحتى موسم الحصاد، واستمرار عملية توريد القمح من المزارعين بمختلف شون وصوامع المحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية الزراعة تتلقى يوميا بلاغات وشكاوى من المزارعين بخصوص توريد القمح.