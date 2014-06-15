أجمل النجمات يرتدين البنطلون الواسع

انتشرت في الفترة الأخيرة موضة البنطلونات الواسعة حتى كانت من أبرز اتجاهات هذا الموسم، وظهرت في العديد من إطلالات النجمات المختلفة.

كانت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez أجمل من ارتدى هذا النوع من البنطلونات، حيث تألقت ببنطلون جميل باللون الأخضر مع توب أبيض جميل في إطلالتها ببرنامج "American Idol" هذا العام، أما الممثلة أليسون ويليامز Allison Williams فقد تألقت ببنطلون واسع بتصميم جميل من "Dior" في آخر عروض الدار، فيما اختارت النجمة سلمى حايك Salma Hayek لوكاً جميلاً باللون البنفسجي الأنيق.

وفي إطلالتها الأخيرة تألقت نجمة هوليوود الأنيقة أنجلينا جولي Angelina Jolie ببنطلون رمادي واسع مع قميص واسع أعطاها إطلالة رسمية نوعاً ما، وظهرت الممثلة اوليفيا وايلد Olivia Wilde بلوك مشابه في إطلالة سابقة.

ومن ناحية أخرى اختارت بعض النجمات هذه البنطلونات الواسعة بتصميم عصري قصير كما فعلت النجمة الشابة سارة هايلاند Sarah Hyland باللونين الأبيض والأسود، وجيسي جي Jessie J التي اختارت طبعات صيفية جميلة لإطلالتها.

كما أعجبنا بطريقة تنسيق زوسيا ماميت Zosia Mamet لهذا النوع من البنطلونات حيث ارتدته مع توب قصير بتصميم بسيط وناعم، بالإضافة إلى تنسيق إيمي روسوم Emmy Rossum التي ارتدته مع توب جميل بتطريز جذاب.

شاهدي معنا إطلالات النجمات بالبنطلون الواسع، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

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