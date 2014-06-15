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Zac Posen يتفوق على نفسه في مجموعة "Resort 2015"

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Zac Posen يتفوق على نفسه في مجموعة "Resort 2015" Zac Posen يتفوق على نفسه في مجموعة "Resort 2015"

الأحد 15-06-2014 05:28

أطلق المصمم الأمريكي الشاب زاك بوزن Zac Posen مجموعة الرحلات الجديدة لموسم "Cruise 2015"، متفوقاً على نفسه من جديد بهذه المجموعة الجذابة التي احتوت على عدد من فساتين الكوكتيل الناعمة، بالإضافة إلى عدد من البدل الأنيقة، وبكل تأكيد لا تخلو من فساتين السهرات الساحرة التي تعتبر من مهارات المصمم ونقاط قوته، والذي اعتدنا أن يتكرر اسمه على السجادة الحمراء في المناسبات المختلفة.

وبالنظر إلى صور هذه المجموعة نستطيع أن نرى اللمسات الكلاسيكية والذوق الراقي الذي يتمتع به المصمم، والذي يظهر واضحاً في جميع تصاميمه، ومع ذلك نلاحظ أنه حافظ على التجدد والتنوع في هذه المجموعة.

كما تنوعت ألوان التصاميم المعروضة، حيث احتوت على الألوان الكلاسيكية المحايدة كالأبيض والأسود، إضافة إلى أنها ضمت عدداً من الألوان الصيفية الجميلة كالأحمر والأخضر وغيرها.

نتشوق لمشاهدة تصاميم زاك بوزن Zac Posen في إطلالات النجمات قريباً، فهل يوجد من تعطيها حقها وتظهرها بشكل جميل في إطلالة مثالية؟

 

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