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من التي نسقت الإطلالة المثالية بهذه التنورة ؟

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من التي نسقت الإطلالة المثالية بهذه التنورة ؟ من التي نسقت الإطلالة المثالية بهذه التنورة ؟

الأحد 15-06-2014 12:03

إختارت الممثلة الأنيقة كيري واشنطون Kerry Washington في آخر أطلالاتها تنورة مميزة بألوان جريئة من Sportmax ونسقتها بطريقة بسيطة مع توب أسود عادي بقصة V وحذاء بلون برتقالي جذاب مطابق للون أحمر الشفاة الذي إختارته . و لكن يبدو بأن كيري واشنطون لم تكن أول من يرتدي تلك التنورة .
ارتدت الممثلة الأمريكية تايلور شيلينج Taylor Schilling نفس التنورة ذات الألوان العصرية في مهرجان كان الشهر الماضي بطريقة مختلفة . فقد نسقتها تايلور مع توب أبيض اللون وحذاء بنفس اللون وأكملت إطلالتها على طريقة كيري واشنطون بأحمر شفاة برتقالي عصري .

أي من النجمتين نجحت في تنسيق الإطلالة المثالية بهذة التنورة برأيك ؟

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سيدتي