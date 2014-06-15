من التي نسقت الإطلالة المثالية بهذه التنورة ؟

إختارت الممثلة الأنيقة كيري واشنطون Kerry Washington في آخر أطلالاتها تنورة مميزة بألوان جريئة من Sportmax ونسقتها بطريقة بسيطة مع توب أسود عادي بقصة V وحذاء بلون برتقالي جذاب مطابق للون أحمر الشفاة الذي إختارته . و لكن يبدو بأن كيري واشنطون لم تكن أول من يرتدي تلك التنورة .

ارتدت الممثلة الأمريكية تايلور شيلينج Taylor Schilling نفس التنورة ذات الألوان العصرية في مهرجان كان الشهر الماضي بطريقة مختلفة . فقد نسقتها تايلور مع توب أبيض اللون وحذاء بنفس اللون وأكملت إطلالتها على طريقة كيري واشنطون بأحمر شفاة برتقالي عصري .

أي من النجمتين نجحت في تنسيق الإطلالة المثالية بهذة التنورة برأيك ؟