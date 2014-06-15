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“داعش” تنشر صورا لعمليات إعدام جنود عراقيين شرق بغداد

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“داعش” تنشر صورا لعمليات إعدام جنود عراقيين شرق بغداد “داعش” تنشر صورا لعمليات إعدام جنود عراقيين شرق بغداد

نشر مايسمى بـ”تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف بـ “داعش”، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة في شمال العراق، صورًا تظهر ما يبدو أنهم مقاتلوها يقومون بإعدام العشرات من الجنود العراقيين الأسرى.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم أن الصور التي نشرت على أحد مواقع الجماعات المسلحة، تظهر مقاتلين مقنعين من تنظيم داعش ينزلون أسرى عراقيين من على شاحنات ويجبرونهم على أن يضعوا وجوههم في حفر وهم مكبلي الأيدي خلف ظهورهم.

وتظهر الصور الأخيرة جثث الجنود المختطفين غارقة في الدماء بعد تنفيذ عمليات الإعدام رميًا بالرصاص، مع وجود تعليق على الصور يقول إن عمليات القتل تلك جاءت انتقامًا لمقتل قائد التنظيم.

وأكد المتحدث باسم الجيش العراقي “قاسم الموسوي” صحة تلك الصور وقال إنه كان على دراية بحالات القتل الجماعي لجنود عراقيين اختطفوا أثناء المعارك مع داعش.
> أ ش أ

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