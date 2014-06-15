محمد بن راشد يأمر بترقية 311 من منتسبي الإقامة وشؤون الأجانب

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية ثلاثمئة وأحد عشر ضابط صف وفرد من منتسبي الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي من بينهم ضابط برتبة عميد وستة ضباط برتبة رائد.

وذكر سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب أن 76 من العنصر النسائي في الادارة من بين الذين تمت ترقيتهم إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

ورفع اللواء المري أسمى آيات الشكر والولاء إلى قيادتنا الرشيدة مؤكدا ان المكرمة الجديدة التي تضاف إلى مكرمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنما تؤكد من جديد حرص سموه على مكافأة المجتهدين من أبناء وبنات الوطن والمخلصين منهم الذين يوظفون طاقاتهم الفكرية والعلمية من أجل رفعة الوطن وخدمة الناس على مختلف المستويات.

ودعا المري منتسبي الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي عموما بذل كل ما لديهم من خبرات ومعارف والمساهمة في تطوير أداء الادارة بكل اقسامها وخدماتها وتحقيق رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن نكون في دولة الامارات الرقم واحد في جميع المجالات والقطاعات الحكومية من أجل إسعاد المواطن والمقيم على أرض دولتنا الطيبة.

ونوه مدير ادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومتابعته الدؤوبة لأداء الاجهزة والدوائر التابعة لوزارة الداخلية والوصول بها إلى مراتب عليا ومتقدمة في التميز والابتكار في توفير أرقي الخدمات للجمهور في مجتمع دولتنا الحبيبة.