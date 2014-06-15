هزاع بن زايد يلتقي وفداً من "الهوية" ويطلع على سير خططها

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أن الثقة الغالية التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومؤسساتها تشكل حافزاً لمضاعفة الجهود وتسريع الخطى للارتقاء بالمكانة التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

وقال سموه إن هيئة الإمارات للهوية تسعى إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق "رؤية الإمارات 2021" بأن تكون الامارات من أفضل دول العالم، وأن تكون الإدارة الحكومية فيها معياراً لأفضل الممارسات.

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> جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان ولي العهد بأبوظبي أمس، وفداً من هيئة الإمارات للهوية برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، قام باطلاع سموه على سير العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2014-2016، وواقع المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة في إطار رؤيتها الهادفة لتوفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية في الدولة تساهم في التحوّل الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات المسيرة التنموية والتنافسية العالمية.

وقدّم الوفد لسموه نسخة من كتيب التقرير السنوي للهيئة لعام 2013 الذي لخّص إنجازاتها، إلى جانب عدد من المطبوعات التي أصدرتها الهيئة في مجالات معرفية مختلفة. كما قدّم الوفد لمحة عن أهم جوائز التميّز الوطنية والعالمية المرموقة التي حصلت عليها الهيئة، وفي مقدمتها الجوائز الخمس التي حصدتها في الدورة الثالثة لـ"جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز".

وأكد سموه الدور الحيوي لهيئة الإمارات للهوية في دعم العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تطورها الدولة، داعياً أسرة الهيئة إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة بصفتها واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة والمؤثرة، والمحافظة على الإنجازات ومواصلة تحقيق التميّز الذي يرفع اسم الهيئة عالياً ويعزّز مقومات التنافسية لدولة الإمارات ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة للدولة التي تسعى لترسيخ ثقافة التميز وجعلها ممارسة يومية في العمل.

واعتبر سموه أن التميز الذي تحققه الهيئة هو ثمرة الرؤية الاستشرافية الثاقبة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وثقة سموه الراسخة بأن هيئة الإمارات للهوية سوف يكون لها كبير الأثر في دعم الجهود المخلصة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة لما فيه خير الوطن.

ونوّه سموّه بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، الذي يمثّل أحد أركان التميّز في حكومة دولة الإمارات.

وفي ختام اللقاء، عرض وفد الهيئة على سموه دروع الجوائز الخمس التي فازت بها الهيئة ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ثم التقطت الصورة الجماعية مع الوفد.

وكانت الهيئة فازت بخمس فئات في "جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز" في دورتها الثالثة، ضمن "برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكومي"، خلال الحفل الذي نظمته وزارة شؤون مجلس الوزراء مؤخراً، وهي جائزة الجهة الاتحادية المتميّزة (أكثر من 900 موظف)، وجائزة الجهة الاتحادية المتميّزة في مجال تقديم الخدمات، وجائزة الجهة الاتحادية المتميّزة في مجال الموارد البشرية، وجائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال إدارة المعرفة، وجائزة الجهة الاتحادية المتميّزة في مجال فرق العمل (الفريق الفني/التقني).

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